💢 Самым растущим сегментом финтех-рынка стала «бухгалтерия»

Объем финтех-рынка вырос почти на 15% за первые полгода 2024. По информации аналитического агентства Smart Ranking, его объем составил 115,5 млрд рублей.

Объем российского финтех-сектора в первом полугодии 2024 года вырос на 14,6% год к году и составил 115,5 млрд рублей. Во втором квартале объем вырос на 10,5% год к году и составил 56,2 млрд

Данные приводит Минфин со ссылкой на ТАСС.

«Рынок растет за счет создания российских IT-решений в рамках импортозамещения, активного внедрения ИИ почти во все процессы компаний, и несмотря на повышение ключевой ставки [ЦБ]», — сказано в исследовании.

Компании из бухгалтерской сферы выросли примерно на 22% год к году. Сегмент стал активнее расти на фоне ухода зарубежных конкурентов.

Выручка сегмента бухгалтерских сервисов во II квартале 2024 составила 6,9 млрд рублей. Это на 4% меньше, чем в I квартале 2024 года, но на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также существенно выросли сегменты «маркетплейсы» (+15%) и «личные финансы» (+14%).

Вj II квартале выручка сегмента сервисов личных финансов составила 5 млрд рублей. Показатель вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, но потерял 6% за квартал. В то же время выручка маркетплейсов выросла на 14,54% по сравнению с прошлым годом и составила 7,7 млрд рублей вj II квартале: по сравнению с прошлым кварталом снизилась на 7,66%

Медленнее всех год к году растет сегмент переводов средств (-7%). Причина, по мнению Smart Ranking, в усложнении проведения трансграничных переводов. При этом сегмент переводов сейчас занимает на рынке финтех-компаний около 6%. Общий объем выручки во II квартале — 3,6 млрд рублей, что на 12,7% меньше, чем в прошлом квартале, и на 7% меньше, чем в соответствующий период 2023 года.

Выручка платежных сервисов за II квартал снизилась на 13,4% по сравнению с I кварталом 2024, но за год плюс 3,4%. Это самый большой сегмент финтех-рынка — его доля равна 26,1%. Суммарная выручка сектора — 15,1 млрд рублей.