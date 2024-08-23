Что изменится в 2025 году для ИП на УСН

Уплата НДС на УСН с 2025 года

С 2025 года все ИП на УСН обязаны платить новый для них налог – НДС. При этом размер налога будет рассчитываться из общего дохода бизнеса.

Доход до 60 млн рублей

НДС нет. Как и для новых ИП.

Занимающиеся подакцизными товарами (например, алкогольной и табачной продукцией, бензином, автомобилями и т. д.), также будут работать без учета НДС, независимо от величины дохода.

Освобождение от налога будет автоматическое.

Доход от 60 млн до 250 млн рублей

Ставка УСН может быть 5% или 20%. Какую применять, ИП определяет сам, опираясь на особенности своего бизнеса.

Так, уменьшенная ставка 5% подходит для ИП, которые почти не имеют дела с входящим НДС или его доля менее 71%.

Ставка 5% доступна тем, кто получает доход не более 250 млн рублей в год. Если ИП не отвечает этим двум условиям (присутствие входящего НДС и ограничение по доходу), то ИП должен применять ставку 20%.

Основное преимущество стандартной ставки 20% — право учесть весь неиспользованный входящий НДС. Это означает, что если у ИП имеются неучтенные суммы входящего НДС, можно требовать их возмещения. Возврат возможен для той части налога, которая не была затрачена на оплату товаров или услуг, относящихся к основному виду деятельности.

Доход от 250 млн до 450 млн рублей

Ставки 7% или 20%.

Право на сниженную ставку только у тех, кто не применяет входной НДС или имеют налоговый показатель меньше 71% (согласно вышеупомянутому). Отличие в общей сумме дохода, который не должен превысить 450 млн.

Отчетность при сниженных ставках

ИП необходимо: