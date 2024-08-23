УСН

Что изменится в 2025 году для ИП на УСН

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ в рамках налоговой реформы внес изменения в Налоговый кодекс (НК), которые с 2025 года в том числе меняют уплату налогов индивидуальными предпринимателями на УСН.

Новые лимиты для применения УСН

С 2025 года выбравшие УСН могут увеличивать свою годовую выручку до 450 млн рублей вместо текущего лимита в 200 млн.

Ограничения на остаточную стоимость тоже увеличены до 200 млн (сейчас можно 150 млн).

Если ИП превысит лимит выручки, придется отказаться от УСН.

Ограничения на количество сотрудников прежние – до 130 человек.

Фиксированные ставки налога на УСН в 2025 году

ИП будут иметь только два основных варианта:

  • 6% – для УСН «доходы»;

  • 15% – «доходы минус расходы».

Регион может позволить использовать сниженные налоговые ставки — 1% и 5%.

Повышенных ставок 8% и 20% на УСН больше не будет.

Уплата НДС на УСН с 2025 года

С 2025 года все ИП на УСН обязаны платить новый для них налог – НДС. При этом размер налога будет рассчитываться из общего дохода бизнеса.

Доход до 60 млн рублей

НДС нет. Как и для новых ИП.

Занимающиеся подакцизными товарами (например, алкогольной и табачной продукцией, бензином, автомобилями и т. д.), также будут работать без учета НДС, независимо от величины дохода.

Освобождение от налога будет автоматическое.

Доход от 60 млн до 250 млн рублей

Ставка УСН может быть 5% или 20%. Какую применять, ИП определяет сам, опираясь на особенности своего бизнеса.

Так, уменьшенная ставка 5% подходит для ИП, которые почти не имеют дела с входящим НДС или его доля менее 71%.

Ставка 5% доступна тем, кто получает доход не более 250 млн рублей в год. Если ИП не отвечает этим двум условиям (присутствие входящего НДС и ограничение по доходу), то ИП должен применять ставку 20%.

Основное преимущество стандартной ставки 20% — право учесть весь неиспользованный входящий НДС. Это означает, что если у ИП имеются неучтенные суммы входящего НДС, можно требовать их возмещения. Возврат возможен для той части налога, которая не была затрачена на оплату товаров или услуг, относящихся к основному виду деятельности.

Доход от 250 млн до 450 млн рублей

Ставки 7% или 20%.

Право на сниженную ставку только у тех, кто не применяет входной НДС или имеют налоговый показатель меньше 71% (согласно вышеупомянутому). Отличие в общей сумме дохода, который не должен превысить 450 млн.

Отчетность при сниженных ставках

ИП необходимо:

  • включать в счета-фактуры данные о суммах НДС.

  • фиксировать соответствующие документы в книге продаж.;

  • ежеквартально сдавать электронно декларацию НДС.

Для МСП-обрабатывающих производств снизят тариф страховых взносов

Если деятельность связана с физической или химической обработкой материалов (например, лесозаготовка, модификация сельхозпродукции, строительные работы и т. д.), размер взносов будет уменьшен до 7,6% (ст. 427 НК). Сейчас бизнес платит 15%.

Условия:

  • код ОКВЭД должен относиться к «Обрабатывающему производству»;

  • главный источник дохода должен составлять не менее 70% от общей деятельности до перехода на сниженный тариф. Показатель должен поддерживаться в течение рабочего квартала, полугода, 9 месяцев и года.

Переход на УСН

Для ИП, которые хотят перейти на упрощенку, важнейший критерий – сумма доходов. За 9 месяцев 2024 года не должны превышать 337,5 млн рублей.

Если ИП был исключен из УСН из-за увеличения дохода, есть возможность возврата в 2025 году. Раньше это было бы возможно лишь в 2026 году. Для этого потребуется заполнить и отправить в ФНС заявление по форме № 26.2-1.

Изменения в УСН значительно скажутся в том числе на налоговом бремени ИП, пользующихся этой системой.

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