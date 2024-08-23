Что изменится в 2025 году для ИП на УСН

Новые лимиты для применения УСН
С 2025 года выбравшие УСН могут увеличивать свою годовую выручку до 450 млн рублей вместо текущего лимита в 200 млн.
Ограничения на остаточную стоимость тоже увеличены до 200 млн (сейчас можно 150 млн).
Если ИП превысит лимит выручки, придется отказаться от УСН.
Ограничения на количество сотрудников прежние – до 130 человек.
Фиксированные ставки налога на УСН в 2025 году
ИП будут иметь только два основных варианта:
Регион может позволить использовать сниженные налоговые ставки — 1% и 5%.
Повышенных ставок 8% и 20% на УСН больше не будет.
Уплата НДС на УСН с 2025 года
С 2025 года все ИП на УСН обязаны платить новый для них налог – НДС. При этом размер налога будет рассчитываться из общего дохода бизнеса.
Доход до 60 млн рублей
НДС нет. Как и для новых ИП.
Занимающиеся подакцизными товарами (например, алкогольной и табачной продукцией, бензином, автомобилями и т. д.), также будут работать без учета НДС, независимо от величины дохода.
Освобождение от налога будет автоматическое.
Доход от 60 млн до 250 млн рублей
Ставка УСН может быть 5% или 20%. Какую применять, ИП определяет сам, опираясь на особенности своего бизнеса.
Так, уменьшенная ставка 5% подходит для ИП, которые почти не имеют дела с входящим НДС или его доля менее 71%.
Ставка 5% доступна тем, кто получает доход не более 250 млн рублей в год. Если ИП не отвечает этим двум условиям (присутствие входящего НДС и ограничение по доходу), то ИП должен применять ставку 20%.
Основное преимущество стандартной ставки 20% — право учесть весь неиспользованный входящий НДС. Это означает, что если у ИП имеются неучтенные суммы входящего НДС, можно требовать их возмещения. Возврат возможен для той части налога, которая не была затрачена на оплату товаров или услуг, относящихся к основному виду деятельности.
Доход от 250 млн до 450 млн рублей
Ставки 7% или 20%.
Право на сниженную ставку только у тех, кто не применяет входной НДС или имеют налоговый показатель меньше 71% (согласно вышеупомянутому). Отличие в общей сумме дохода, который не должен превысить 450 млн.
Отчетность при сниженных ставках
ИП необходимо:
Для МСП-обрабатывающих производств снизят тариф страховых взносов
Если деятельность связана с физической или химической обработкой материалов (например, лесозаготовка, модификация сельхозпродукции, строительные работы и т. д.), размер взносов будет уменьшен до 7,6% (ст. 427 НК). Сейчас бизнес платит 15%.
Условия:
Переход на УСН
Для ИП, которые хотят перейти на упрощенку, важнейший критерий – сумма доходов. За 9 месяцев 2024 года не должны превышать 337,5 млн рублей.
Если ИП был исключен из УСН из-за увеличения дохода, есть возможность возврата в 2025 году. Раньше это было бы возможно лишь в 2026 году. Для этого потребуется заполнить и отправить в ФНС заявление по форме № 26.2-1.
Изменения в УСН значительно скажутся в том числе на налоговом бремени ИП, пользующихся этой системой.
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