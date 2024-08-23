Кто может получить поддержку государства при ведении бизнеса

Государство запустило программу поддержки бизнеса, цель которой – улучшить предпринимательский климат в стране. Оцените свои шансы на получение господдержки.

Программа государственной поддержки распространяется на представителей малого и среднего бизнеса. Чтобы понять, относится ли компания к МСП, достаточно сверить показатели по доходу и количеству сотрудников.

К микропредприятию относится бизнес с доходом не больше 120 млн рублей, у которого не больше 15 сотрудников. Малое предприятие — доход до 800 млн рублей в год и меньше 100 сотрудников. Среднее предприятие — штат до 250 человек и доход до 2 млрд рублей.

Субсидии от государства могут получить представители МСП, у которых:

от 51% уставного капитала принадлежит физлицам или субъектам МСП;

не больше 49% уставного капитала может быть у крупного бизнеса;

не больше четверти капитала может принадлежать государству, некоммерческим организациям или региональным властям.

Для получения субсидий компания должна быть зарегистрирована в ФНС, вести деятельность не больше двух лет и не иметь задолженности по налогам, взносам и кредитам.

Государство может отказать в предоставлении субсидий, если предприниматель занимается производством алкоголя и табачных изделий, выдает займы и кредиты, оказывает услуги по страхованию. Поводом для отказа может стать непродуманный бизнес-план, а также заниженный или завышенный запрос на получение финансирования.

Размер субсидий не может превышать лимиты, установленные местными властями.

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Гранты и субсидии.

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