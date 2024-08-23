Самые частые вопросы по налоговой реформе-2025 — об НДС на УСН. Ответы на них

Все ли компании и ИП на УСН с 2025 года обязаны платить НДС?

Нет, не все.

Только если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025).

Если доходы за текущий год меньше 60 млн, обязанностей плательщиков НДС с 2025 года нет.

Если в 2025 году доходы превысят 60 млн, право на освобождение от НДС утрачено и переход на уплату НДС по пониженным ставкам.