Самые частые вопросы по налоговой реформе-2025 — об НДС на УСН. Ответы на них

Вопрос
Ответ
Все ли компании и ИП на УСН с 2025 года обязаны платить НДС?
Нет, не все.
Только если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025).
Если доходы за текущий год меньше 60 млн, обязанностей плательщиков НДС с 2025 года нет.
Если в 2025 году доходы превысят 60 млн, право на освобождение от НДС утрачено и переход на уплату НДС по пониженным ставкам.
Должны ли платить НДС компании и ИП, созданные в начале 2025 года?
Нет, не должны.
Освобождение действует с даты, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
Но если в 2025 году доходы нового бизнеса превысят 60 млн, право на освобождение от НДС теряется. Переход на уплату по сниженным ставкам.
Нужно ли подавать заявление в налоговую об освобождении от НДС, если доходы за 2024 год не превысят 60 млн?
Нет, не нужно. Это произойдет автоматически — на основании данных о доходах в распоряжении ИФНС.
Если ИП совмещает УСН с ПСН и доходы по каждому режиму не более 35 млн, будет ли освобождение от НДС?
Учитывают совокупный доход по обоим режимам. Если превысит за 2024 года 60 млн, НДС с 1 января 2025 будет.
Все ли доходы на УСН учитываются за 2024 год?
Нет, не все. Исключения:
Сколько действует освобождение от НДС на УСН, когда доходы до 60 млн, один год?
Нет, оно бессрочное.
Когда возникнет обязанность платить НДС, если в 2025 году превысить лимит по доходам в 60 млн — с начала года или с месяца превышения?
С 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доходы в совокупности превысят 60 млн.
Пересчитывать налогооблагаемую базу и доплачивать налог с 1 января 2025 не нужно.
Все ли компании и ИП на УСН могут применять пониженную ставку НДС 5% или 7%?
Да, все.
На УСН будут доступны только ставки НДС 5%, 7% и 20%? А как же льготные 0% и 10%?
Льготные ставки НДС 0% и 10% организации и ИП на УСН смогут применять по общим правилам наравне с прочими налогоплательщиками.
Но право на применение этих ставок есть, если не переходить на ставки 5% и 7% и применять общую ставку 20%.
Но в НК есть оговорки в отношении социально значимой продукции, экспорта, услуг международной перевозки.
Что сделать, чтобы перейти на пониженный НДС 5% и 7%?
Подавать какое-либо заявление не нужно. Эти ставки просто нужно указать в декларации.
Велика вероятность, что на новые нормы НК об НДС при УСН довольно оперативно будут приняты поправки. Например, отменят обязанность выставлять счета-фактуры без выделения соответствующих сумм налога с отметкой «Без налога НДС» — когда есть освобождение от уплаты НДС.
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