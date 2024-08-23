Налоговые изменения 2025

Самые частые вопросы по налоговой реформе-2025 — об НДС на УСН. Ответы на них

С 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС. Отвечаем на частые вопросы, возникающие у компаний и предпринимателей по поводу предстоящих изменений и касающиеся порядка уплаты НДС в рамках применения УСН.

Вопрос

Ответ

Все ли компании и ИП на УСН с 2025 года обязаны платить НДС?

Нет, не все.

Только если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025).

Если доходы за текущий год меньше 60 млн, обязанностей плательщиков НДС с 2025 года нет.

Если в 2025 году доходы превысят 60 млн, право на освобождение от НДС утрачено и переход на уплату НДС по пониженным ставкам.

Должны ли платить НДС компании и ИП, созданные в начале 2025 года?

Нет, не должны.

Освобождение действует с даты, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

Но если в 2025 году доходы нового бизнеса превысят 60 млн, право на освобождение от НДС теряется. Переход на уплату по сниженным ставкам.

Нужно ли подавать заявление в налоговую об освобождении от НДС, если доходы за 2024 год не превысят 60 млн?

Нет, не нужно. Это произойдет автоматически — на основании данных о доходах в распоряжении ИФНС.

Если ИП совмещает УСН с ПСН и доходы по каждому режиму не более 35 млн, будет ли освобождение от НДС?

Учитывают совокупный доход по обоим режимам. Если превысит за 2024 года 60 млн, НДС с 1 января 2025 будет. 

Все ли доходы на УСН учитываются за 2024 год?

Нет, не все. Исключения:

  • положительная курсовая разницы;

  • субсидии от безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность имущества или имущественных прав.

Сколько действует освобождение от НДС на УСН, когда доходы до 60 млн, один год?

Нет, оно бессрочное.

Когда возникнет обязанность платить НДС, если в 2025 году превысить лимит по доходам в 60 млн — с начала года или с месяца превышения?

С 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доходы в совокупности превысят 60 млн.

Пересчитывать налогооблагаемую базу и доплачивать налог с 1 января 2025 не нужно. 

Все ли компании и ИП на УСН могут применять пониженную ставку НДС 5% или 7%?

Да, все.

На УСН будут доступны только ставки НДС 5%, 7% и 20%? А как же льготные 0% и 10%?

Льготные ставки НДС 0% и 10% организации и ИП на УСН смогут применять по общим правилам наравне с прочими налогоплательщиками.

Но право на применение этих ставок есть, если не переходить на ставки 5% и 7% и применять общую ставку 20%.

Но в НК есть оговорки в отношении социально значимой продукции, экспорта, услуг международной перевозки.

Что сделать, чтобы перейти на  пониженный НДС 5% и 7%?

Подавать какое-либо заявление не нужно. Эти ставки просто нужно указать в декларации.

Велика вероятность, что на новые нормы НК об НДС при УСН довольно оперативно будут приняты поправки. Например, отменят обязанность выставлять счета-фактуры без выделения соответствующих сумм налога с отметкой «Без налога НДС» — когда есть освобождение от уплаты НДС.

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