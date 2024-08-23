На сдачу налоговых отчетов осталось три дня

Согласно бухгалтерскому календарю сдачи налоговой отчетности в 2024 году, 26 августа (понедельник) — крайний срок сдачи ряда отчетов по налогам, в том числе на ОСНО.

До 26 августа включительно компании и ИП с сотрудниками сдают в налоговую:

уведомление о суммах страховых взносов за июль и НДФЛ за период с 1 по 22 августа;

персонифицированные сведения о физлицах за июль.

Производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизам.

Организации на ОСНО, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за июль.

Плательщики НДПИ подают декларацию по этому налогу за июль.

Компании и ИП на АвтоУСН должны уплатить налог за июль.

Также нужно подать в СФР сведения о трудовой деятельности за июль, если был перевод на другую должность или перехода на электронную трудовую книжку (сведения).

Полный календарь налогоплательщика на 2024 год на «Клерке» смотрите здесь.