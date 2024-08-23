Покупатели смогут забирать крупные товары из сортировочных центров Ozon

У пользователей маркетплейса Ozon появилась возможность забирать крупногабаритные товары из сортировочных центов, не дожидаясь их доставки.
«Мы надеемся, что эта опция также поможет продавцам крупногабаритных товаров увеличить объемы продаж, особенно в отдаленных регионах», — сказала директор по клиентскому опыту Ozon Наталья Боер.
Товар считается крупногабаритным, если одна из его сторон длиннее 200 см, вес превышает 35 кг, а объем больше 500 л.
Самовывоз доступен из 37 сортировочных центов в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Поволжье, а также в Южном и Центральном округах.
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