Покупатели смогут забирать крупные товары из сортировочных центров Ozon

При заказе крупной мебели, бытовой техники и других крупногабаритных товаров, покупатели смогут приехать в сортировочный центр и забрать заказ.

У пользователей маркетплейса Ozon появилась возможность забирать крупногабаритные товары из сортировочных центов, не дожидаясь их доставки.

«Мы надеемся, что эта опция также поможет продавцам крупногабаритных товаров увеличить объемы продаж, особенно в отдаленных регионах», — сказала директор по клиентскому опыту Ozon Наталья Боер.

Товар считается крупногабаритным, если одна из его сторон длиннее 200 см, вес превышает 35 кг, а объем больше 500 л.

Самовывоз доступен из 37 сортировочных центов в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Поволжье, а также в Южном и Центральном округах.