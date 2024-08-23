20% жителей страны не считают нарушением невозврат кредита

За последние девять лет в России изменилось отношение к обязательствам по выплате кредитов. Сейчас 71% считает правонарушением взять в банке кредит и не вернуть его. В 2015 году так думали 55% россиян.

«Россияне стали более склонны оправдывать недобросовестных заемщиков возникшими у них сложными жизненными обстоятельствами, а также тех, кто не смог в момент принятия решения о займе верно рассчитать свои финансовые возможности», — сказала исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Допускают невыплату кредитов только 20% жителей страны. Они уверены, что это не будет нарушением, если у заемщика есть веские основания не возвращать деньги. В 2015 году подобное мнение разделяли 37%.

В топ-3 веских причин вошли:

внезапные обстоятельства — экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод;

банк скрыл реальную стоимость кредита;

в одностороннем порядке кредитная организация увеличила размер платежа и процентной ставки.

С 39% до 42% выросло число россиян, которые считают, что можно не выплачивать кредит из-за неблагоприятных обстоятельств.