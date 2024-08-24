Тот еще разговор: Юрий Мео, Калуга-Астрал, Борис Нуралиев, 1,7 миллиардов рублей

Сегодня Борис Мальцев взял интервью у Юрия Мео для проекта "Тот еще разговор".

Юрий — коммерческий директор компании "Калуга Астрал", который превратил небольшой IT-интегратор в компанию с миллиардной выручкой и 30 тысячами клиентов. В мае 2024 года он покинул компанию и сейчас занимается наставничеством и бизнес-трекерством.

В роли CCO группы АСТРАЛ он увеличил доходы с 0,8 до 1,7 миллиардов рублей, развил сеть партнёров до 8 400 дилеров и организовал прямые продажи, приносящие 40% прибыли.

Юрий рассказал о ключевых продуктах компании, её структуре и сотрудничестве с 1С, которое помогло "Калуга Астрал" занять лидирующие позиции на рынке.

Полное интервью скоро на YouTube-канале "Тот еще разговор".

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