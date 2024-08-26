Когда актив надо учитывать как финвложение: инструкция

Например, при принятии актива к учету в качестве финансового вложения – условиями, установленными ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Об этом сообщает Минфин в письме от 01.04.2024 № 07-01-09/29112
По этому ПБУ для финвложений должно быть одновременное соблюдение таких условий:
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финвложения и на получение денег, вытекающее из этого права;
переход к организации финансовых рисков, связанных с финвложениями — риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника и др.;
способность приносить организации доход в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.
Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.
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