Когда актив надо учитывать как финвложение: инструкция

При принятии к бухучету объекта определенного вида надо ориентироваться на критерии, установленные соответствующими нормативными правовыми актами по бухучету.

Например, при принятии актива к учету в качестве финансового вложения – условиями, установленными ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.04.2024 № 07-01-09/29112

По этому ПБУ для финвложений должно быть одновременное соблюдение таких условий:

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финвложения и на получение денег, вытекающее из этого права;

переход к организации финансовых рисков, связанных с финвложениями — риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника и др.;

способность приносить организации доход в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.