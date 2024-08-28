Что и требовалось доказать: доля льготных ипотек резко сократилась

За июль банки выдали больше 31 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 166,1 млрд рублей.

В июле 2024 года на льготную ипотеку пришлось 57% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. За месяц банки выдали 31,81 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам на сумму 166,1 млрд рублей.

Полная стоимость кредита с господдержкой в июле составила 7,92%. Это максимальное значение с начала 2024 года.

Средний размер льготного кредита на покупку жилья составил 5,22 млн рублей, а срок — 289 месяцев или 24 года и один месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июне 2024 года банки выдали 129,15 тыс. льготных ипотек на 680,33 млрд рублей. Доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объема выдач.

За семь месяцев 2024 года клиенты оформили 444,64 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,34 трлн рублей. Это 59% от общего количества и 72% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с тем же периодом 2023 года число выданной ипотеки с господдержкой выросло на 13%, а объем займов на 21%.