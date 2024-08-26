В Башкирии на три года установили специальный налоговый режим

Предпринимателей из города Агидель освободят от уплаты налога на имущество, для новых компаний и ИП будут действовать пониженные ставки при УСН.

В городе Агидель на три года ввели специальный налоговый режим, который повысит экономическую активность и привлечет новые инвестиции. Об этом сказано в законе Республики Башкортостан от 28.06.2024 № 147-з.

От налога на имущество освободят компании, созданные до начала 2024 года, которые работают в аграрном секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, занимаются транспортировкой, хранением и некоторыми другими видами деятельности. Также преференции доступны для обрабатывающих производств.

«Особые налоговые условия вводятся на три года. Преференции призваны поддержать предпринимателей и повысить экономическую активность в Агидели», — сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Новые организации и ИП Агидели смогут применять пониженные ставки при УСН. Например, для предприятий из сфер торговли, общепита, образования и здравоохранения ставка снизится с 6% до 1% при УСН «Доходы» и с 15% до 5%, если применяется УСН «Доходы минус расходы». Такой поддержкой могут пользоваться только впервые зарегистрированные организации и ИП.

Узнайте больше о том, как вести бухгалтерский и налоговый учет. Приходите 28 августа на бесплатный вебинар «Бухгалтер с нуля – это несложно!». Расскажем, с чего начать и как кратно увеличить свой доход.

Спикер — Елена Ярушкина, кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет. Руководитель Центра обучения Клерк.