На год продлен эксперимент по переводу лицензий и разрешений в электронный вид

Реформу в сфере разрешительной деятельности продлили на 2025 год. За это время власти оптимизируют процедуру получения документов.

Правительство еще на год продлит пилотный проект по переводу в электронный вид выдачи разрешений и лицензий. Получить документы будет можно через портал Госуслуг.

С 2021 года в России проходит эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности. За это время оптимизировали процедуру получения 426 разрешений и 51 лицензии. Срок лицензирования сократился с 45 до 15 дней, а число запрашиваемых документов — с 10 до 5. Об этом пишет «Коммерсант».

На новом этапе власти собираются установить проактивный режим для предоставления отдельных видов разрешений, а также в экспериментальном режиме протестируют реестровую модель учета результатов по выдаче и переоформлению санитарно-эпидемиологического заключения.

Нововведения начнут работать с сентября 2025 года.