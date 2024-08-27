На год продлен эксперимент по переводу лицензий и разрешений в электронный вид

Правительство еще на год продлит пилотный проект по переводу в электронный вид выдачи разрешений и лицензий. Получить документы будет можно через портал Госуслуг.
С 2021 года в России проходит эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности. За это время оптимизировали процедуру получения 426 разрешений и 51 лицензии. Срок лицензирования сократился с 45 до 15 дней, а число запрашиваемых документов — с 10 до 5. Об этом пишет «Коммерсант».
На новом этапе власти собираются установить проактивный режим для предоставления отдельных видов разрешений, а также в экспериментальном режиме протестируют реестровую модель учета результатов по выдаче и переоформлению санитарно-эпидемиологического заключения.
Нововведения начнут работать с сентября 2025 года.
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Комментарии1
Там и так идет грызня кому оставаться у этой "тарелки", а кому пора на выход.
А тут эти судороги и еще на год продляют. И самое интересное ни о какой социальной справедливости даже и не вспоминают.😊