Какие НКО на УСН могут платить пониженные страховые взносы

Для некоммерческих организаций на УСН, осуществляющих определенные виды деятельности, в 2024 году действует пониженный тариф страховых взносов 7,6%.

Это такие виды деятельности:

социальное обслуживание граждан;

научные исследования и разработки;

образование;

здравоохранение;

культура и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов);

массовый спорт (кроме профессионального).

До предельной базы тариф взносов – 7,6%, свыше предельной базы – 0%.

Есть условие, что по итогам предыдущего года не менее 70% всех доходов составляют такие виды доходов:

целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности;

гранты для осуществления вышеназванных видов деятельности;

доходы от осуществления вышеназванных видов деятельности.

Таким образом, если у НКО на УСН за 2023 год профильные доходы составляли не менее 70% суммы всех доходов, то в 2024 году она может применять тариф 7,6%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-15-05/63131.