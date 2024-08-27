Какие НКО на УСН могут платить пониженные страховые взносы

Это такие виды деятельности:
социальное обслуживание граждан;
научные исследования и разработки;
образование;
здравоохранение;
культура и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов);
массовый спорт (кроме профессионального).
До предельной базы тариф взносов – 7,6%, свыше предельной базы – 0%.
Есть условие, что по итогам предыдущего года не менее 70% всех доходов составляют такие виды доходов:
целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности;
гранты для осуществления вышеназванных видов деятельности;
доходы от осуществления вышеназванных видов деятельности.
Таким образом, если у НКО на УСН за 2023 год профильные доходы составляли не менее 70% суммы всех доходов, то в 2024 году она может применять тариф 7,6%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-15-05/63131.
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