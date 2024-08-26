Для молодых специалистов создадут четыре программы льготной ипотеки

В России появятся новые меры поддержки для молодых специалистов, ученых, строителей и промышленников, которые желают купить собственное жилье.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о планах создать четыре новые льготные программы ипотеки. Они рассчитаны на молодых специалистов, а также на сотрудников из сферы промышленности, строительства и науки.

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», — сказал Аксаков.

Новые программы будут четко регламентированными и упорядоченными. Ими не смогут пользоваться все подряд, что позволит избежать неконтролируемого спроса и перегрева рынка. Одна из главных задач — создать научные и производственные центры с собственными городами-спутниками или городские районы, похожие на академгородки.