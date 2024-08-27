Отчетность в СФР

При переоформлении лицензионного договора на наследника надо сдать ЕФС-1

Лицензионный договор на программу для ЭВМ – это договор ГПХ, который предусматривает выполнение работ и оказание определенных услуг, на вознаграждение по которым начисляются страховые взносы. Поэтому при заключении такого договора с физлицом, сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

СФР в письме от 15.08.2024 № 19-20/38031 рассмотрел ситуацию, когда правообладатель умер, и новым правообладателем стал его наследник. С наследником заключили допсоглашение к договору.

В этом случае компания должна сдать ЕФС-1 с такими данными:

  • в отношении первого правообладателя, с которым был заключен данный договор, – кадровое мероприятие «Окончание договора ГПХ»;

  • в отношении нового правообладателя, с которым заключено допсоглашение, – кадровое мероприятие «Начало договора ГПХ».

Заполнять ЕФС-1 научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо 28 600 рублей. Обучение начнется 1 сентября — присоединяйтесь!

Начать дискуссию