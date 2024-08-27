При переоформлении лицензионного договора на наследника надо сдать ЕФС-1

СФР в письме от 15.08.2024 № 19-20/38031 рассмотрел ситуацию, когда правообладатель умер, и новым правообладателем стал его наследник. С наследником заключили допсоглашение к договору.
В этом случае компания должна сдать ЕФС-1 с такими данными:
в отношении первого правообладателя, с которым был заключен данный договор, – кадровое мероприятие «Окончание договора ГПХ»;
в отношении нового правообладателя, с которым заключено допсоглашение, – кадровое мероприятие «Начало договора ГПХ».
Заполнять ЕФС-1 научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
28 600 рублей. Обучение начнется 1 сентября — присоединяйтесь!
Начать дискуссию