💐 Цветы и вино от бывшего работодателя облагаются НДФЛ

При получении подарка от бывшего работодателя возникает налоговая база по НДФЛ. Но подарок в размере до 4 000 рублей НДФЛ не облагается.

Разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 18.06.2024 № 7700-00-11-2024/011917.

Ситуация такая: компания подарила своему бывшему сотруднику дорогой букет цветов и коллекционное игристое вино.

Это натуральный доход, размер которого равен стоимости этих товаров. Но облагаться НДФЛ будет только сумма дохода, превышающего 4 тыс. рублей.