НДФЛ

💐 Цветы и вино от бывшего работодателя облагаются НДФЛ

При получении подарка от бывшего работодателя возникает налоговая база по НДФЛ. Но подарок в размере до 4 000 рублей НДФЛ не облагается.

Разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 18.06.2024 № 7700-00-11-2024/011917.

Ситуация такая: компания подарила своему бывшему сотруднику дорогой букет цветов и коллекционное игристое вино.

Это натуральный доход, размер которого равен стоимости этих товаров. Но облагаться НДФЛ будет только сумма дохода, превышающего 4 тыс. рублей.

Правильно считать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.

Комментарии

4
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Не понятно. От имени компании подарили, или компания в складчину сложилась? А если лаварь/фрэнд с брюликом кольцо подарит, тоже будет НДФЛ? Что за маразм!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      А если лаварь/фрэнд с брюликом кольцо подарит, тоже будет НДФЛ? Что за маразм!

      Не фиг орать на всю округу! Получила кольцо - ну и радуйся себе потише.

      А будете орать - могут и вместе с пальцем отрубить

  • bogdanovv

    интересно, за что подарили...