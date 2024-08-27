💐 Цветы и вино от бывшего работодателя облагаются НДФЛ

Разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 18.06.2024 № 7700-00-11-2024/011917.
Ситуация такая: компания подарила своему бывшему сотруднику дорогой букет цветов и коллекционное игристое вино.
Это натуральный доход, размер которого равен стоимости этих товаров. Но облагаться НДФЛ будет только сумма дохода, превышающего 4 тыс. рублей.
Правильно считать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.
Комментарии4
Не понятно. От имени компании подарили, или компания в складчину сложилась? А если лаварь/фрэнд с брюликом кольцо подарит, тоже будет НДФЛ? Что за маразм!
Не фиг орать на всю округу! Получила кольцо - ну и радуйся себе потише.
А будете орать - могут и вместе с пальцем отрубить
интересно, за что подарили...
что тут интересного? заработала!