Передача товаров будущим покупателям для тестирования не облагается НДС

Ситуация: компания предоставила потенциальному покупателю образцы своего товара для тестирования его пригодности.

Разъяснение по этому поводу дал Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-07-11/18971.

НДС облагается реализация товаров, то есть передача права собственности на них на возмездной или безвозмездной основе.

Таким образом, если при передаче потенциальным покупателям образцов товара для проведения ими тестирования перехода права собственности на эти образцы не происходит, то объект налогообложения НДС не возникает.