Кабмин упростит аккредитацию небольших IT-компаний

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 августа 2024 г. № 1149, которое упростит процедуру получения государственной аккредитации небольшими IT-компаниями.

«Решение позволит предоставить аккредитацию и оказывать поддержку начинающим предприятиям отрасли с минимальным показателем выручки, что поможет простимулировать их дальнейшее развитие», — сказано на сайте кабмина.

В процессе аккредитации у небольших стартапов не будут проверять долю дохода от IT-деятельности. Для этого организация должна быть создана не менее трех лет назад и входить в реестр малых технологических компаний. Сейчас для получения аккредитации доля IT-доходов должна превышать 30% выручки.