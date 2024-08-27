Минфин определился, что делать с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями

Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 07.06.2024 № 82н, по которому изъятые из незаконного оборота табачные изделия будут уничтожать путем механического воздействия или сжигания.
Документ также распространяется на табачную продукцию, сырье, никотинсодержащую продукцию и никотиновое сырье, полуфабрикаты, производственную, транспортную, потребительскую тару и упаковки, этикетки, используемых для производства.
Приказ вступит в силу со 2 сентября 2024 года.
Комментарии1
Ну теперь окончательно всё встало на свои места по вопросу почему в последнее время все НПА стали в таком виде, что их и читать не возможно! В нормальном состоянии.
Это они всем своим составом уничтожают .... изделия!