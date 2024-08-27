IT-компании будут переводить вузам 5% от сэкономленных налогов

Для продления государственной аккредитации IT-компании должны направить вузам 5% от налоговой экономии.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к октябрю 2024 года будут определены параметры участия IT-компаний в обучении студентов. Это требование станет обязательным для организаций, которым нужно продлить государственную аккредитацию.

IT-компании обяжут направлять вузам 5% от тех налогов, которые были сэкономлены благодаря отраслевым льготам.

«Прежде всего, нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы», — сказал Шадаев.

С 2025 года финансирование вузов станет условием продления аккредитации для IT-компаний.