Центробанк аннулировал брокерскую лицензию «Голдман Сакс Банка»

По заявлению кредитной организации регулятор аннулировал брокерскую лицензию «Голдман Сакс Банка» в России.

Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у российской дочки международной группы Goldman Sachs.

«На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» Банк России 27.08.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности», — сказано на сайте регулятора.

Банк получил брокерскую лицензию в 2010 году, а банковскую — в 2014. В начале марта 2022 года организация начала сворачивать деятельность в России и перевела часть сотрудников из Москвы в Дубай.

9 июля 2024 года у ООО «Голдман Сакс Банк» аннулировали лицензию на осуществление дилерской деятельности.