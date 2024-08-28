Личный фонд может применять УСН

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-11-11/64271.
Поясним, личный фонд – это учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация. Личный фонд управляет переданным ему этим гражданином или унаследованным от этого гражданина имуществом по утвержденным им условиями управления.
При этом личный фонд вправе применять УСН.
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