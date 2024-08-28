Ставка налога на прибыль 25% будет применяться к доходам 2025 года

С 2025 года ставка налога на прибыль составит 25%.

Она применяется к налоговой базе по налогу на прибыль, сформированной начиная с налогового периода 2025 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-03-05/74835.

В свою очередь, налоговая база по налогу на прибыль за налоговый период 2025 года формируется исходя из доходов и расходов, признанных в 2025 году.

А по методу начисления доходы и расходы признают в том периоде, в котором они имели место (к которому они относятся), независимо от фактического поступления денег.

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