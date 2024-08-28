Задержка компенсации за задержанную зарплату не обязывает снова платить компенсацию

Если сотруднику задержали зарплату, нужно выплатить ему компенсацию. Но если эта компенсация не выплачена вовремя, уже за ее задержку платить новую компенсацию не надо.

Разъяснение дает Роструд в письме от 14.06.2024 № ПГ/10868-6-1.

Компенсацию выплачивают при нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других, причитающихся работнику.

Компенсация за задержку этих выплат не является составной частью зарплаты.

Соответственно, при нарушении работодателем срока выплаты компенсации работник не вправе претендовать на уплату процентов на сумму невыплаченной компенсации.

Посчитать компенсацию за задержку зарплаты можно в нашем сервисе.