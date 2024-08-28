Задержка компенсации за задержанную зарплату не обязывает снова платить компенсацию

Разъяснение дает Роструд в письме от 14.06.2024 № ПГ/10868-6-1.
Компенсацию выплачивают при нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других, причитающихся работнику.
Компенсация за задержку этих выплат не является составной частью зарплаты.
Соответственно, при нарушении работодателем срока выплаты компенсации работник не вправе претендовать на уплату процентов на сумму невыплаченной компенсации.
Посчитать компенсацию за задержку зарплаты можно в нашем сервисе.
Как платить зарплату, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.
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