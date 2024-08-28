У малого и среднего бизнеса появятся льготы по патентным пошлинам

Для МСП и самозанятых появится льгота при регистрации интеллектуальных прав на изобретения. Скидка составит 35% от суммы сбора.

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит самозанятыми, а также представителям малого и среднего бизнеса пользоваться льготами по патентным пошлинам.

Предприниматели будут платить только 35% от всей суммы сбора для поддержания или получения документа, который удостоверит исключительное право на изобретение.

Сейчас средний размер пошлины за регистрацию изобретений составляет 20 тыс. рублей, однако не все расходы по оформлению прав на интеллектуальную собственность могут уложиться в 100 тыс. рублей.

Скидки будут мотивировать компании регистрировать свой вклад в научно-технический прогресс. Об этом пишут «Известия».

«Чаще всего малые и средние предприятия патентуют технические разработки (как правило, в производственном процессе, включая оборудование и технологии обработки), программное обеспечение, медицинские новшества (оборудование, методы лечения), а также экотехнологии (решения, направленные на устойчивое развитие, например, в области очистки отходов или энергосбережения)», — сказал председатель Алтайского краевого отделения «Опоры России» Евгений Госьков.

Несмотря на скидки для МСП и самозанятых, законопроект предлагает увеличение стоимости всех патентных пошлин от 10% до 20%.

Кроме того, отменят льготу при уплате сбора за электронное заявление в Роспатент. С 2017 года действовала скидка в размере 30%, если документы прислать онлайн.

За последние четыре года число обращений в Роспатент выросло на 40%, но объем финансирования ведомства практически не изменился. После отмены скидки в 30% и в результате повышения пошлин казна получит дополнительные 1,5 млрд рублей в 2024 году и по 3,1 млрд рублей в последующие три года.