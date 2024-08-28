С 2025 года стандартные вычеты на детей вырастут в два раза

С 1 января 2025 года вступает в силу закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о реформировании налоговой системы. Размер стандартных вычетов на детей увеличится в два раза.
Работодатели будут предоставлять вычет без заявлений — на основании информации о детях сотрудников.
Как изменятся стандартные вычеты по НДФЛ на детей:
2024
2025
Вычет на 1-го ребенка
1 400
1 400
Вычет на 2-го ребенка
1 400
2 800
Вычет на 3-го и последующих детей
3 000
6 000
Вычет на ребенка-инвалида
12 000
12 000
Лимит дохода для вычета
350 000
450 000
Основание для вычета
Заявление + документы на детей
Документы на детей
Если сотрудник получит вычеты в большем размере, чем следовало, то от ИФНС придет уведомление с доплатой НДФЛ.
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