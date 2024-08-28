С 2025 года стандартные вычеты на детей вырастут в два раза

Сотрудники будут получать от работодателей вычеты на детей в беззаявительном порядке.

С 1 января 2025 года вступает в силу закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о реформировании налоговой системы. Размер стандартных вычетов на детей увеличится в два раза.

Работодатели будут предоставлять вычет без заявлений — на основании информации о детях сотрудников.

Как изменятся стандартные вычеты по НДФЛ на детей:

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 1 400 Вычет на 2-го ребенка 1 400 2 800 Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 6 000 Вычет на ребенка-инвалида 12 000 12 000 Лимит дохода для вычета 350 000 450 000 Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей

Если сотрудник получит вычеты в большем размере, чем следовало, то от ИФНС придет уведомление с доплатой НДФЛ.

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