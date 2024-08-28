ФНС: как в кассовом чеке указывать товары со скидками и бонусами

Продавец должен отразить в кассовом чеке цену товара с учетом всех предоставленных скидок и бонусов.
Оплата бонусами представляет собой индивидуальную скидку для покупателя. Сначала в чеке нужно указать полную цену, а затем сумму используемых бонусов и окончательную стоимость товаров.
«Оплату товара бонусами также можно рассматривать как расчет иным встречным предоставлением. Условием получения бонусов является совершение покупателем определенных действий, например, ранее купить товары на определенную сумму», — сказано на сайте ФНС.
В этом случае у продавца появляется встречное обязательство перед покупателем. Получение товаров за бонусы расценивается как заключение договора купли-продажи.
При оплате товара бонусами его цена не меняется. При этом уплаченная бонусами сумма будет отражена в чеке как «сумма по чеку встречным предоставлением» с тегом 1217.
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