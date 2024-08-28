С 1 сентября вводятся новые обязательные требования технадзора

Вступают в силу нормативные акты, устанавливающие новые и актуализирующие действующие обязательные требования в сфере технологического надзора.

Уточнен порядок продления срока эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте по истечении ранее установленного срока эксплуатации. Такое решение должен принимать руководитель эксплуатирующей организации на основании положительного заключения промышленной безопасности.

С 20 до 10 лет сокращен предельный срок эксплуатации техустройств на опасных объектах при отсутствии в документации установленного производителем срока эксплуатации либо самой документации. Дальнейшая эксплуатация допустима только при условии получения положительного заключения экспертизы промбезопасности.

Введена возможность установления индивидуальных требований промбезопасности в обосновании безопасности опасного объекта не только при его строительстве или реконструкции, но и при техническом перевооружении, а также капремонте линейного объекта.

Эксперты в области промышленной безопасности могут подтверждать свою компетентность не только при прохождении аттестации в Ростехнадзоре, но и при успешном прохождении профэкзамена.

Уточнены нормы о госнадзоре, лицензировании, расследования аварий на опасных производственных объектах.

Также ряд новшеств касается гидротехнических сооружений. Появился новый вид нормативки — федеральные нормы и правила в области безопасности ГТС.

Обновлен перечень областей аттестации в области промбезопасности и безопасности в сфере электроэнергетики.

Оптимизированы процедуры взаимодействия с застройщиками (техническими заказчиками) объектов капстроительства в ходе строительного надзора.

Установлены новые правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов.

На эти новшества обратил внимание Ростехнадзор.