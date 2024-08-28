Минприроды: за вред природе в КоАП 55 статей. Основные нарушения и штрафы за них

В Кодексе об административных правонарушениях охране окружающей среде посвящена гл. 8. В ней 55 статей, по которым граждан, должностных лиц или организации могут привлечь к административной ответственности.

Минприроды разъяснило физлицам, что говорит КоАП о вреде природе и его последствиях.

Мусор

Отходы за пределами специально отведенных мест очень опасны для природы и людей. При их разложении выделяются опасные вещества, загрязняющие почву и воздух.

Тех, кто выбрасывает мусор где попало, ждет штраф до 3 тысяч рублей. А если человек попадется во второй раз, придется заплатить 5 тыс.

Выбросить мусор на ходу с мотоцикла обойдется физлицам до 15 тысяч рублей, во второй раз – до 30 тысяч. Хотя в грузовик или трактор помещается больше, штраф — от 40 до 70 тысяч рублей.

Вода

Если человек паркует авто близко к воде, его ждет штраф до 4,5 тысяч рублей за нарушение водоохранной зоны водного объекта.

Чтобы не нарушить закон, необходимо обращать внимание на таблички и плакаты, которые встречаются по пути к воде.

Ширина водоохраной зоны у ручья длиной до 10 километров – 5 метров, реки протяженностью до 50 километров – 100 метров, а у небольшого озера (до 0,5 квадратных километров) – 50 метров.

Более существенный штраф – до 20 тысяч рублей – если человек нарушил режим санитарной зоны источников питьевого водоснабжения.

Лес

Пожароопасный сезон в РФ длится с того момента, когда растает снег и до установления снежного покрова. В среднем это с марта по ноябрь. И в это время костры жечь в лесу запрещено: за нарушение штраф до 30 тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесом обойдется гражданам уже до 40 тысяч рублей. А если в регионе действует особый противопожарный режим или чрезвычайная ситуация – штраф вырастает до 50 тысяч.

Если возник пожар в лесу, но при этом никто не пострадал и ущерб небольшой – придется заплатить до 60 тысяч рублей. За крупные пожары грозит уголовная ответственность.

Деревья и кустарник в лесу рубить тоже нельзя без специального разрешения (договора аренды на участок или заготовку древесины для собственных нужд). Если его нет, незаконная рубка, выкапывание или повреждение растений обойдется гражданам до 4 тысяч рублей. Те же действия с применением техники – 5 тысяч рублей + возможна конфискация этого имущества.

Покупать, хранить или перевозить незаконную древесину тоже запрещено – штраф до 5 тысяч рублей. За крупные партии древесины и ущерб лесу действует уже уголовная ответственность.

Под спецконтролем — особо охраняемые природные территории (ООПТ). Они созданы, чтобы сохранить нетронутыми уникальные экосистемы и не беспокоить животных. За нарушение режима ООПТ гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей. За крупный вред заповедным территориям – только уголовная ответственность.

Охота и рыбалка

У каждого охотника должен быть охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

За нарушение этих правил штраф до 4 тысяч рублей + возможна конфискация орудий охоты и даже лишение права на охоту на срок до двух лет. Во второй раз штраф – до 5 тысяч рублей, а срок запрета на охоту возрастает до трех лет. За крупное браконьерство — уголовная ответственность.

Незаконная рыбалка обернется штрафом до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна или орудий улова. А если нарушены правила рыболовства в российских морях, континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне страны – гражданин заплатит штраф до полной стоимости того, что выловил. Вдобавок могут конфисковать судно.

Охота и рыбалка на краснокнижных животных категорически запрещены российским законодательством. За это уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Принцип гуманности

Российское законодательство основывается на принципе гуманного отношения к животным. Разорять муравейники, разрушать гнезда, норы животных, нарушать пути их миграции и правила охраны их мест обитания запрещено. За это гражданин заплатит штраф до 5 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными штраф – до 15 тысяч рублей, и это минимальное наказание. Если в результате животное погибло или получило увечье, за этим следует уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.