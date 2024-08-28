Казахстанский Freedom Bank больше не принимает переводы через «Золотую корону»

По системе «Золотая корона» из Казахстана за рубеж проходит 90% денежных переводов. Freedom Bank временно приостановил работу с этой платежной системой.

Freedom Bank из Казахстана приостановил переводы через платежную систему «Золотая корона».

«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — сказали в кредитной организации.

23 августа Минфин США ввел санкции в отношении Центра финансовых технологий — разработчика платежной системы «Золотая корона». При этом сама система денежных переводов под ограничения не попала.

Также из мобильного приложения другого казахстанского банка «Центркредит» пропала возможность перевести деньги с помощью «Золотой короны». Банки Грузии также на несколько дней ограничивали работу этой системы переводов для проведения проверок на связь с лицами, в отношении которых ввели санкции.

В июне 2024 года по системе «Золотая корона» из Казахстана за рубеж отправили 65,7 млрд тенге. Это 90% от общего объема международных переводов. В страну через «Золотую корону» поступило 10,7 млрд тенге.