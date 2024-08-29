Разрешения на экспорт драгметаллов будут выдавать в электронном виде

Весь процесс получения разрешения будет проходить в информационной системе ДМДК.

Минфин предложил перевести в электронный вид процесс выдачи лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров.

Сейчас для получения разрешений компании должны самостоятельно подать обширный список документов: протокол испытаний, внешнеторговый контракт, доказательство владения партией. Нововведение предполагает, что экспортеры смогут отправить пакет документов через личный кабинет государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них — ГИИС ДМДК. Об этом пишут «Известия».

Ведомства в режиме онлайн начнут следить за «чистотой» происхождения и проверять правомерность владения подготовленной на экспорт партией сырья. Система ДМДК работает уже два года, с ее помощью рынок драгметаллов и камней стал более прозрачным.

«Сейчас предприятиям, которые находятся на значительном удалении от региональных центров, приходится откомандировывать компетентных сотрудников для подачи и получения необходимых документов — это связано с существенными расходами», — сказал доцент института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) заявили, что цифровизация документооборота значительно упростит процедуру работы с драгметаллами, особенно при проблемах с логистикой. Выдача лицензий в цифровом виде позволит сократить издержки бизнеса и число возможных ошибок, а также снизит коррупционную составляющую при оформлении документов.