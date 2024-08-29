90% заявлений на кредитные каникулы остались без одобрения

Чтобы процент одобренных заявок на кредитные каникулы вырос, банки предлагают увеличить лимиты займов, по которым клиенты могут обратиться за получением отсрочки.

В первой половине 2024 года банки отклонили девять из 10 заявок на предоставление кредитных каникул. Из 181 тыс. обращений отказ получили 163 тыс. клиентов. В конце июня 2023 года банки одобряли 34% заявок на получение кредитных каникул.

Чаще всего кредитные организации отказывают потому, что размер ссуды превышает установленный в законе максимум. По этой причине без одобрения остались 89% заявлений в первом квартале и 88% во втором. В остальных случаях банки не признали, что их клиенты находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом пишут «Известия».

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников сообщил, что почти половина всех заявок в 2024 году были необоснованными. В Сбере заявили, что отказы связаны с некорректным предоставлением документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию. В крымском РНКБ клиенты не подтверждали, что их доходы упали на 30%.

Представители банковского сектора сходятся во мнении, что нужно увеличить лимиты по размеру займа для предоставления отсрочки. Это позволит сократить число отказов.

Практические весь объем реструктуризаций кредитов идет по собственным банковским программам, а не по федеральным. Поэтому банки могут действовать по своему усмотрению и отказывать в предоставлении отсрочек.

Кредитные каникулы позволяют получить отсрочку по уплате кредита на срок до шести месяцев. В этот период банки не имеют право начислять штрафы и взыскать предмет залога. Законом установлен лимит для получения таких каникул:

не больше 1,6 млн рублей по автокредитам;

не более 150 тыс. рублей по кредитным картам

450 тыс. рублей по иным потребительским ссудам.

Также действуют ипотечные каникулы, которые можно получить, если клиент оказался в трудной жизненной ситуации или стал нетрудоспособным более чем на два месяца. В этом случае сумма займа не должна превышать 15 млн рублей.