Как бизнесу получить гранты и субсидии

Господдержка позволяет бизнесу привлечь финансирование на проекты, получить гранты, субсидии или социальные контракты.

Государство запустило программу поддержки бизнеса, цель которой – улучшить предпринимательский климат в стране. На вебинаре «Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии» расскажем, как бизнесу получить государственную поддержку и оформить получение гранта, субсидии или социального контракта. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Какие бывают виды госпомощи и их отличия.

Гранты и субсидии.

Кто и как может получить господдержку: нюансы и тонкости.

Соцконтракт. Как получить 350 000 руб. на открытие своего дела.

Спикер — Наталья Гончарова, эксперт по господдержке и бизнес-планированию, аттестованный бухгалтер, член ИПБР.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!