15% сотрудников позволяют себе плакать на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на рабочем месте. Эмоциональный всплеск у 13% сотрудников связан с профессиональным проблемами.

Работа вызывает слезы у 52% женщин и у 7% мужчин. 42% россиян считают, что расплакаться на работе недопустимо. Каждый третий сотрудник признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе.

15% участников опроса плачут неоднократно и по разным причинам, 13% — только из-за профессиональных проблем, трудного проекта, сложных клиентов и напряжения внутри коллектива. Проблемы в личной жизни заставляют плакать на работе 5% россиян.

«Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе», — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Сотрудники старшего возраста и специалисты с высоким уровнем дохода реже позволяют себе проявление эмоций в рабочее время.

Слезы на рабочем месте — индикатор стресса и напряженности, которые могут привести специалиста к эмоциональному выгоранию. Держать себя в форме поможет бизнес-психолог Ирина Морозова на вебинаре «Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться». Он состоится 5 сентября в 14:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.

Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.

Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».

С чем можно спутать выгорание.

Ждем вас на вебинаре 5 сентября в 14:00 мск!