🌹 И снова 1 сентября: к этой дате цветы подорожали на 17%

За год средний чек на цветы вырос на 15-17%, ко Дню знаний букет обойдется в 2 500-3 000 рублей.

На 26 августа 2024 года средний чек на цветы увеличился на 17% — до 3 540 рублей. В конце августа 2023 года средняя стоимость букета составляла 3 028 рублей.

На итоговую стоимость цветов влияет и рост цен на сырье, и логистические затраты. Средний чек на букеты увеличился не только из-за инфляции. Это также связано с желанием потребителей покупать более сложные и дорогие цветочные композиции. Об этом пишут «Известия».

«В августе этого года собрать базовый комплект для учебы в среднем можно за 6 546 рублей — на 8% дороже, чем в августе 2023 года. А средняя сумма букета составляет 2 465 рублей — на 13% дороже, чем год назад <…> Все это говорит о росте финансовых возможностей россиян, которые могут позволить себе и приобретение цветов», — сообщили в компании «Атол».

К 1 сентября родители в основном покупают гладиолусы, георгины и хризантемы. Есть спрос на пионовидные розы вместе с гортензиями и эустомами.

«Средний ценник на букет в сентябре составит от 2 500 до 3 000 рублей. Если говорить о ценах, то за год по нашим оценкам они поднялись примерно на 15%. Больше всего у покупателей пользуются спросом георгины, гладиолусы, хризантемы, подсолнухи и розы», — сказал директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский.

К концу августа спрос на товары для празднования 1 сентября вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Пользователи сервиса «Авито Услуги» стали на 120% чаще заказывать съедобные букеты из шоколада, на 24% вырос спрос на торты по индивидуальному заказу.