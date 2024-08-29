ФНС меняет порядок отправки сообщений об исчисленных суммах налога на имущество компаний

С 2025 года компании в процессе ликвидации получат сообщения об исчисленных суммах не позднее трех месяцев со дня изменения информации в ЕГРЮЛ.

Налоговые органы изменят порядок направления сообщений в организации об исчисленных суммах по транспортному налогу и налогу на имущество, у которого база определяется по кадастровой стоимости.

Уведомления направят не позднее шести месяцев с момента истечения установленного срока уплаты налогов организаций за истекший налоговый период.

Компании, которые находятся в процессе ликвидации, получат сообщения не позднее трех месяцев со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ. После чего такие организации будут получать уведомления не позже месяца со дня установленного срока уплаты авансового платежа по налогам по окончании каждого отчетного периода.

«Это позволит направлять сообщения и более оперативно учитывать указанные в нем суммы налогов на имущество (авансовых платежей) в совокупной обязанности на едином налоговом счете за истекшие отчетные периоды в течение года, в котором в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения», — сказано на сайте ФНС.

Подобный порядок будет действовать и для компаний, по которым принято решение об исключении из реестра, а также если в ЕГРЮЛ есть запись о возбуждении дела о банкротстве.

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