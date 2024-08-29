В России начнет работать реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов

ФНС предлагает увеличить стоимость патента на работу до 30 тысяч рублей. В эту цену будут включены взносы на страхование.

С 2025 года кабмин собирается запустить реестр контролируемых лиц, чтобы стимулировать нелегальных мигрантов покидать страну.

По данным МВД, в России число нелегальных мигрантов достигает 630 тыс. человек. В новый реестр включат информацию об иностранцах, миграционные документы которых истекли или были аннулированы, а также о тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке. Об этом пишет «Коммерсант».

Глава Первой службы ФСБ Владислав Меньщиков предложил предоставить амнистию для нелегальных мигрантов, которые совершили относительно легкие правонарушения. Если вносить всех нелегалов в реестр, то «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура».

Кроме того, для трудовых мигрантов могут повысить налоги: в стоимость патента хотят включить взносы на пенсионное и социальное страхование. В этом случае стоимость разрешения на работу вырастет с 7,5 до 30 тыс. рублей.

«Сейчас они покупают патент, но потом могут трудоустраиваться без оформления договора, и в бюджет не поступают взносы на пенсионное и социальное страхование этих людей», — сказала замглавы ФНС Светлана Бондарчук.

В первом квартале 2024 года трудовые мигранты пополнили региональные бюджеты на 24,1 млрд рублей, а за весь 2023 год — на 106,7 млрд.

Недавно мы писали, иностранцам запретили оформлять больше 10 сим-карт, а за организацию незаконной миграции можно получить пожизненный срок и расстаться с имуществом.