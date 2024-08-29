Представителям МСП снизят страховые взносы до 7,6%

С 2025 года для предпринимателей, которые работают в сфере обрабатывающих производств, снизят тарифы страховых взносов с 15% до 7,6%.

В Минэкономразвития определили список видов деятельности, для которых будет действовать пониженный тариф страховых взносов. Об этом сказано в проекте постановления.

С 1 января 2025 года для малого и среднего бизнеса уменьшат тариф с 15% до 7,6%. Льгота будет действовать для предпринимателей, которые занимаются производством одежды, пищевых продуктов, изделий из кожи и дерева, мебели, бумажных изделий, компьютеров и электрического оборудования, а также транспортных средств.

При этом не менее 70% доходов должны быть от основного вида экономической деятельности.

«Предлагаемый проект постановления направлен на снижение нагрузки на труд для субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих секторах», — сказано в пояснительной записке.

Страховые взносы в размере 7,6% нужно платить с части зарплаты сотрудника за месяц, которая превышает МРОТ.