Представителям МСП снизят страховые взносы до 7,6%

В Минэкономразвития определили список видов деятельности, для которых будет действовать пониженный тариф страховых взносов. Об этом сказано в проекте постановления.
С 1 января 2025 года для малого и среднего бизнеса уменьшат тариф с 15% до 7,6%. Льгота будет действовать для предпринимателей, которые занимаются производством одежды, пищевых продуктов, изделий из кожи и дерева, мебели, бумажных изделий, компьютеров и электрического оборудования, а также транспортных средств.
При этом не менее 70% доходов должны быть от основного вида экономической деятельности.
«Предлагаемый проект постановления направлен на снижение нагрузки на труд для субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих секторах», — сказано в пояснительной записке.
Страховые взносы в размере 7,6% нужно платить с части зарплаты сотрудника за месяц, которая превышает МРОТ.
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