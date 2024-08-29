Бизнес получил налоговые льготы на 448 млрд рублей

Компании из приоритетных отраслей экономики сэкономили на уплате налогов на прибыль и имущество за счет стимулирующих льгот.

В 2023 году региональные власти предоставили компаниям стимулирующие налоговые льготы в размере 448 млрд рублей. В основном это пониженные ставки по налогам на прибыль и имущество организаций.

По сравнению с 2022 годом совокупный объем полученных льгот вырос на 5,3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин.

Предприятия получили 298 млрд рублей в виде льгот по налогу на прибыль, а также 150 млрд рублей — по налогу на имущество организаций.

«За счет установления налоговых льгот государство и регионы оказывают поддержку приоритетным отраслям экономики и социальной сферы», — сказали в Минфине.

Больше всего стимулирующих льгот получили компании Уральского федерального округа (144 млрд рублей), Центрального (88 млрд) и бизнес из Приволжского федокруга — 60 млн.

С 2017 года региональные власти и Минфин оказывают поддержку приоритетным отраслям экономики и социальной сферы за счет предоставления налоговых льгот. Такая практика позволяет быстрее достигнуть цели госпрограмм.