Новое интервью в «Тот еще разговор» с разработчиком программного обеспечения Сергеем Соляником

Фаундер «Клерка» Борис Мальцев и основатель «НДФЛки» Михаил Лапушинский побеседовали с генеральным директором и сооснователем компании Spider Group Сергеем Соляником.

Spider Group — компания из Краснодара, которая занимается разработкой программного обеспечения и мобильных приложений. Именно эта организация создает мобильное приложение для «Клерка».

Сергей расскажет, как компания выросла до сегодняшнего уровня, почему появился партнер из Белоруссии и о планах дорасти до полумиллиарда выручки.

Проект «Тот еще разговор» будет интересен начинающим предпринимателям, тем, кто только собирается создавать свое дело или ищет нишу, а также действующему бизнесу, который ищет новые идеи. Это вдохновение, интересные кейсы для читателей и зрителей, и возможность для наших гостей рассказать о себе многомиллионной аудитории «Клерка».

Выпуск можно посмотреть в VK или на YouTube.

Каждый четверг Борис Мальцев — основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые вдохновляющие бизнес-истории!

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