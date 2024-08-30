С компенсации проезда вахтовиков не надо удерживать НДФЛ

Размер и порядок компенсации устанавливаются:
колдоговором;
локальным нормативным актом;
трудовым договором.
А компенсации, установленные ТК, не облагаются НДФЛ.
В этой связи компенсация на проезд от дома до работы вахтового сотрудника освобождена от НДФЛ. Но размер такой компенсации должен быть прописан в нормативке работодателя или трудовом договоре.
Вместе с тем при отсутствии документального подтверждения целевого использования этой компенсации теряется ее компенсационный характер. И тогда будет НДФЛ.
То есть нужно подтвердить документами, что деньги ушли именно на дорогу.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-06/66058.
Правильно считать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.
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