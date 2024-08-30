С компенсации проезда вахтовиков не надо удерживать НДФЛ

По нормам ТК работодатель может компенсировать работнику-вахтовику расходы на проезд от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора.

Размер и порядок компенсации устанавливаются:

колдоговором;

локальным нормативным актом;

трудовым договором.

А компенсации, установленные ТК, не облагаются НДФЛ.

В этой связи компенсация на проезд от дома до работы вахтового сотрудника освобождена от НДФЛ. Но размер такой компенсации должен быть прописан в нормативке работодателя или трудовом договоре.

Вместе с тем при отсутствии документального подтверждения целевого использования этой компенсации теряется ее компенсационный характер. И тогда будет НДФЛ.

То есть нужно подтвердить документами, что деньги ушли именно на дорогу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-06/66058.