НДФЛ

С компенсации проезда вахтовиков не надо удерживать НДФЛ

По нормам ТК работодатель может компенсировать работнику-вахтовику расходы на проезд от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора.

Размер и порядок компенсации устанавливаются:

  • колдоговором;

  • локальным нормативным актом;

  • трудовым договором.

А компенсации, установленные ТК, не облагаются НДФЛ.

В этой связи компенсация на проезд от дома до работы вахтового сотрудника освобождена от НДФЛ. Но размер такой компенсации должен быть прописан в нормативке работодателя или трудовом договоре.

Вместе с тем при отсутствии документального подтверждения целевого использования этой компенсации теряется ее компенсационный характер. И тогда будет НДФЛ.

То есть нужно подтвердить документами, что деньги ушли именно на дорогу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-06/66058.

Правильно считать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате на 2025 год. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока — 1 сентября.

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