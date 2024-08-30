Россияне набрали автокредитов на 1,4 трлн рублей

Объем автокредитования с начала года вырос в 2,5 раза. Банки заключили рекордное число договоров и выдали больше 961 тысячи кредитов.

С января по июль 2024 года банки предоставили клиентам кредиты на покупку автомобиля почти на 1,4 трлн рублей. За год этот показатель вырос в 2,5 раза. В 2023 году россияне взяли в кредит 670,9 млрд рублей.

Банки выдали 961,7 тыс. автокредитов, что на 92,3% больше, чем в 2023 году. Тогда финансирование получили 500,2 тыс. клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-июле 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в первой половине 2023 года», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Жители Москвы привлекли больше всего средств на покупку автомобиля — 106,14 млрд рублей. На втором месте Московская область (89,73 млрд), Санкт-Петербург (66,63 млрд), Татарстан (62,56 млрд) и Ростовская область — 61,78 млрд.