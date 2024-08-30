Работающим пенсионерам могут снять лимит по пенсионным баллам

Пенсионеры, которые продолжают работать, смогут получить не 3 пенсионных балла за год, а 10. От их количества зависит размер страховой пенсии.

Кабмин планирует снять ограничение по количеству пенсионных баллов, которые начисляют работающим пенсионерам. Они смогут набирать баллы так же, как и трудоспособные жители страны, и зарабатывать до 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в год.

Сейчас пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, могут начислить не больше трех баллов. Они не зависят от размера уплаченных страховых взносов с зарплат. В национальном проекте «Кадры» это планируют изменить, пишет РБК.

«Пенсионерам могут присвоить за год не больше трех баллов, а всем остальным лицам трудоспособного возраста могут прибавить до десяти баллов в зависимости от суммы перечисленных страховых взносов. При этом работодатели перечисляют за всех одинаковые суммы. Это несправедливо, это нарушение страховых принципов», — сказал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

В 2025-2030 годах на нацпроект выделят почти 1 трлн рублей, больше 70% этих средств направят на «внесение изменений в федеральное законодательство по повышению объема заработанных коэффициентов с 3 до 10 ИПК».

Индивидуальный пенсионный коэффициент отражает права на страховую пенсию. Баллы начисляют за каждый год работы, их число зависит от размера страховых взносов, которые платят работодатели. Чем выше зарплата, тем больше коэффициентов можно получить.