Почему селлерам на маркетплейсе невыгодно применять УСН «Доходы»

Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «Доходы» не могут учитывать в составе расходов сумму вознаграждения, которую они переводят маркетплейсам.

ФНС разъяснила, как учитывают доходы при налогообложении операций по реализации товаров через маркетплейсы.

Денежные средства, которые поступили на счет маркетплейса, а не селлера, нужно учитывать в качестве выручки продавца-налогоплательщика. Размер доходов определяется исходя их полной суммы, полученной посредником от покупателя за проданные товары.

Если ИП применяет УСН «Доходы минус расходы», он может в составе расходов учитывать вознаграждение, которое удерживает маркетплейс за свои агентские услуги. Подобное недоступно для предпринимателей на системе налогообложения УНС «Доходы».

«Налоговую базу по УСН у продавца в данном случае будет формировать полная сумма, уплаченная покупателем, без уменьшения на сумму комиссии, удержанной посредником при переводе денежных средств в адрес налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.

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