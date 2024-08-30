Почему селлерам на маркетплейсе невыгодно применять УСН «Доходы»

ФНС разъяснила, как учитывают доходы при налогообложении операций по реализации товаров через маркетплейсы.
Денежные средства, которые поступили на счет маркетплейса, а не селлера, нужно учитывать в качестве выручки продавца-налогоплательщика. Размер доходов определяется исходя их полной суммы, полученной посредником от покупателя за проданные товары.
Если ИП применяет УСН «Доходы минус расходы», он может в составе расходов учитывать вознаграждение, которое удерживает маркетплейс за свои агентские услуги. Подобное недоступно для предпринимателей на системе налогообложения УНС «Доходы».
«Налоговую базу по УСН у продавца в данном случае будет формировать полная сумма, уплаченная покупателем, без уменьшения на сумму комиссии, удержанной посредником при переводе денежных средств в адрес налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.
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Комментарии2
Так себе информация. Ничего, что в совокупности налог УСН на Доходах 6%, а не 15%, как на Доходы-расходы? И при определенном объеме выручки, как раз выгоднее
Никто на пустом месте "доходы" не применяет, конечно же. Это практически всегда из-за отсутствия покупных документов на товары. Ну не помогает тут ни честный знак, ни прослеживаемость, ни таможня - народ по-прежнему упорно продает товар без доков на всяких там садоводах. И покупает, соответственно.