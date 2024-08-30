Глава «Роснефти» просит снизить налоги на нефтяную отрасль

Игорь Сечин заявил, что налоговая нагрузка на нефтяные компании достигла 75%. За полгода «Роснефть» уплатила 2,8 трлн рублей налогов.

Компания «Роснефть» опубликовала отчетность за первое полугодие по МСФО. Чистая прибыль, которая относится к акционерам, составила 773 млрд рублей. «Роснефть» выплатила налоги на сумму 2,8 трлн рублей.

За 2019-2023 годы налоговая нагрузка на нефтяную отрасль достигла 75%, на газовую — 62%, а на металлургическую — 35%.

«Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров-физических лиц, число которых у "Роснефти" превышает 1,3 млн человек», — сказал Сечин.

Рост налоговой нагрузки негативно сказывается на нефтяной отрасли, экономической модели компаний и нарушает права акционеров.

Также Сечин сообщил, что в августе 2024 года «Роснефть» выплатила 307 млрд рублей дивидендов. За весь 2023 год компания перевела акционерам в общей сложности 634 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным в истории «Роснефти».