С 1 сентября — новые требования к составу офисной аптечки

Минздрав утвердил новые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий.

Это закрепил приказ от 24.05.2024 № 262н.

Основные новшества:

нужно добавить хотя бы один блокнот формата не менее А7;

один маркер черный или синий либо карандаш;

нестерильных одноразовых масок нужно 2 шт., а не 10;

устройств для искусственного дыхания 2 шт., а не одна;

можно использовать не только марлевый медицинский бинт, но и нестерильный фиксирующий эластичный бинт.

Собранные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности их содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Одновременно признаны утратившими силу прежние требования к аптечке 2020 года.

Новый регламент будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.