С 1 сентября — новые требования к составу офисной аптечки

Это закрепил приказ от 24.05.2024 № 262н.
Основные новшества:
нужно добавить хотя бы один блокнот формата не менее А7;
один маркер черный или синий либо карандаш;
нестерильных одноразовых масок нужно 2 шт., а не 10;
устройств для искусственного дыхания 2 шт., а не одна;
можно использовать не только марлевый медицинский бинт, но и нестерильный фиксирующий эластичный бинт.
Собранные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности их содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.
Одновременно признаны утратившими силу прежние требования к аптечке 2020 года.
Новый регламент будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.
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