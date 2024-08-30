Обмен заблокированным акциями продлят до середины октября

Активы продолжат обменивать по тем заявкам, которые инвесторы уже подали.

Инвестиционная палата планирует продлить выкуп заблокированных иностранных активов у российских инвесторов до середины октября 2024 года.

Срок решили продлить, чтобы исполнить уже поданные заявки от российских инвесторов и найти больше иностранных покупателей на заблокированные ценные бумаги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на крупную управляющую компанию.

«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Недавно мы писали, что брокеры перечислили 708 тыс. клиентам 8,1 млрд рублей от обмена заблокированными активами. Большинство инвесторов выручили меньше денег, чем рассчитывали. Заявки на продажу иностранных бумаг исполнили частично — в среднем на 25-30%.

Всего Инвестпалата приняла от инвесторов заявки на продажу заблокированных активов общей суммой 35,3 млрд рублей.