Исходящий НДС не учитывают в доходах при УСН

Такое правило действует сейчас, когда НДС при УСН – дело добровольное. Эта же норма будет применяться в 2025 году, когда НДС при УСН станет обязательным.
НДС не учитывают в доходах при расчете налога при УСН «доходы»
Пример
Доходы компании на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году – 70 млн руб.
Доходы за 2025 год — 100 000 000 руб. плюс НДС.
Покупки в 2025 году – 80 000 000 руб., в том числе НДС 7 000 000 руб.
Смотрите в нашей таблице, какие налоги будут в 2025 году при разных ставках НДС.
Ставка НДС 5%
Ставка НДС 20%
Доходы с НДС
105 000 000
120 000 000
НДС исходящий
5 000 000
20 000 000
Расходы с НДС
80 000 000
80 000 000
НДС входящий
7 000 000
7 000 000
НДС к уплате
5 000 000
20 000 000 – 7 000 000 = 13 000 000
Налоговая база по УСН
105 000 000 – 5 000 000 – 80 000 000 = 20 000 000
120 000 000 – 20 000 000 – (80 000 000 – 7 000 000) = 27 000 000
Налог по УСН
20 000 000 х 15% = 3 000 000
27 000 000 х 15% = 4 050 000
Итого налоги
5 000 000 + 3 000 000 = 8 000 000
13 000 000 + 4 050 000 = 17 050 000
Если будет реализация товаров, необлагаемых НДС, то такая льгота по НДС действует и при УСН (письмо Минфина от 23.07.2024 № 03-07-11/68747).
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