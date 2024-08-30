Исходящий НДС не учитывают в доходах при УСН

При УСН кассовый метод. Но если продажа идет с НДС, облагается налогом доход за минусом НДС.

Такое правило действует сейчас, когда НДС при УСН – дело добровольное. Эта же норма будет применяться в 2025 году, когда НДС при УСН станет обязательным.

НДС не учитывают в доходах при расчете налога при УСН «доходы»

Пример

Доходы компании на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году – 70 млн руб.

Доходы за 2025 год — 100 000 000 руб. плюс НДС.

Покупки в 2025 году – 80 000 000 руб., в том числе НДС 7 000 000 руб.

Смотрите в нашей таблице, какие налоги будут в 2025 году при разных ставках НДС.

Ставка НДС 5% Ставка НДС 20% Доходы с НДС 105 000 000 120 000 000 НДС исходящий 5 000 000 20 000 000 Расходы с НДС 80 000 000 80 000 000 НДС входящий 7 000 000 7 000 000 НДС к уплате 5 000 000 20 000 000 – 7 000 000 = 13 000 000 Налоговая база по УСН 105 000 000 – 5 000 000 – 80 000 000 = 20 000 000 120 000 000 – 20 000 000 – (80 000 000 – 7 000 000) = 27 000 000 Налог по УСН 20 000 000 х 15% = 3 000 000 27 000 000 х 15% = 4 050 000 Итого налоги 5 000 000 + 3 000 000 = 8 000 000 13 000 000 + 4 050 000 = 17 050 000

Если будет реализация товаров, необлагаемых НДС, то такая льгота по НДС действует и при УСН (письмо Минфина от 23.07.2024 № 03-07-11/68747).

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