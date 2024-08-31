Для компаний из офшоров ввели новый запрет в РФ

С 1 сентября 2024 года компаниям из офшоров запретили быть концессионерами в сфере ЖКХ.

Юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах, и подконтрольным им юрлицам теперь нельзя быть концессионерами в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего или холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем.

Но есть исключение: при наличии отдельного решения Правительства РФ в отношении российской фирмы, находящейся под контролем офшорного юрлица.

По мнению властей, это повысит уровень безопасности инфраструктуры ЖКХ, а также качество услуг.

В заявке на участие в конкурсе теперь отражают сведения о лицах, которые зарегистрированы в офшорах и могут контролировать действия заявителя на концессию.

Новшество установил федеральный закон от 04.08.2023 № 490-ФЗ с изменениями в ФЗ «О концессионных соглашениях». На ранее заключенные концессионные соглашения запрет не распространяется.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.