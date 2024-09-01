С 1 сентября — новые Правила оказания услуг телефонной связи: важное

Они утверждены постановлением Правительства от 24.01.2024 № 59 и будут действовать до 1 сентября 2030 года.

Согласно новым Правилам, основные новшества такие:

дали понятие, что такое тариф;

менять состав услуг в тарифном плане можно только по заявлению абонента ;

минимальный 90-дневный период, по истечении которого оператор вправе отключить абонента — то есть считается, что абонент выразил волю на расторжение договора;

минимальный перечень конклюдентных действий абонента для изменения договора (должны быть в договоре).

для противодействия мошенникам с согласия абонента может ограничиваться передача текстовых сообщений.

оператор связи должен обеспечивать бесплатный вызов информационно-справочных служб Минобороны.

заявление о переносе абонентского номера может быть подано через Интернет.

Разрешено предоставлять счета или информацию о задолженности через личный кабинет на Госуслугах при условии полной регистрации в ЕСИА.

Обязанность доказывать совершение абонентом действий, направленных на изменение условий договора, лежит на операторе связи.

Теперь допустимо информирование абонента о задолженности за услуги через иного оператора связи этого абонента.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.