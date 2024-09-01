С 1 сентября — новые Правила оказания услуг телефонной связи: важное

Согласно новым Правилам, основные новшества такие:
дали понятие, что такое тариф;
менять состав услуг в тарифном плане можно только по заявлению абонента;
минимальный 90-дневный период, по истечении которого оператор вправе отключить абонента — то есть считается, что абонент выразил волю на расторжение договора;
минимальный перечень конклюдентных действий абонента для изменения договора (должны быть в договоре).
для противодействия мошенникам с согласия абонента может ограничиваться передача текстовых сообщений.
оператор связи должен обеспечивать бесплатный вызов информационно-справочных служб Минобороны.
заявление о переносе абонентского номера может быть подано через Интернет.
Разрешено предоставлять счета или информацию о задолженности через личный кабинет на Госуслугах при условии полной регистрации в ЕСИА.
Обязанность доказывать совершение абонентом действий, направленных на изменение условий договора, лежит на операторе связи.
Теперь допустимо информирование абонента о задолженности за услуги через иного оператора связи этого абонента.
Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.
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